شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يلغى معسكر "النوم" بعد تأجيل لقاء الأهلى وراحة 24 ساعة للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان، بإلغاء المعسكر المغلق الذى دخله الفريق البترولى، وذلك فى أعقاب عقب تأجيل لقاء الأهلى، الذى كان من المقرر إقامته غداً السبت، في الجولة الـ14 للدورى الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية.

ودخل إنبى معسكرا مغلقا منذ مساء أمس، الخميس، بسبب عدم استطاعة نصف لاعبى الفريق البترولى، الوصول، إلى ستاد بتروسبورت أو الفندق مما أدى إلى تفضيل الجهاز الفنى دخول معسكرا مغلقا فى التجمع الخامس ليكون الفريق جاهزا لأي حالة أو قرار سيصدره اتحاد الكرة ووصف جهاز الفريق ذلك المعسكر بإنه معسكر "النوم" حيث حصل فيه الفريق على راحة دون التمكن من خوض أية استعدادات سوى فى الجيمانزيوم بسبب هطول الأمطار بغزاة منذ أمس الخميس.

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وحرص جهاز إنبى على إلغاء ذلك المعسكر ومنح اللاعبين راحة سلبية بدايتها من اليوم، الجمعة، وتستمر لمدة 24 ساعة على أن يستأنف الفريق البترولى استعداداته بعد غد، الأحد، فى إطار الاستعداد لمواجهة سموحة، يوم الجمعة القادمة، فى الأسبوع العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وتلقى إنبى مؤخرا هزيمة من بيراميدز، بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز،أول أمس، الأربعاء، ليحتل الفريق البترولى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 5 مواجهات، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل مثلهم.