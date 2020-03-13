شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: فوجئنا بتأجيل لقاء المصرى.. وجاهزون لخوض أي مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك، أن الجهاز الفني للفريق تفاجئ عقب انتهاء المران اليوم، الجمعة، بصدور قرار بتأجيل لقاء المصري البورسعيدي الذي كان مقرر له الأحد القادم.

وقال الشيشيني إن الفريق كان يواصل تدريباته اليوم استعدادا للقاء وكان سيختتم تدريباته غدا ويسافر إلى الاسكندريه استعدادا للمباراة، وتابع :"نحن كنا على أتم استعدادا وجاهزية للقاء، وقصة التأجيل ليست في حسابتنا نهائياً وكذلك المباراة السابقة أمام الاتحاد تفاجأنا بقرار التأجيل عندما كنا نستعد لركوب الاتوبيس للسفر وكنا أيضا على أتم استعدادا وايضاً قصة التأجيل لم تكن في حسابتنا بشكل قاطع”.

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وأضاف مدرب الزمالك فى تصريحات لموقع النادى الرسمى:"نحترم في النهاية كل القرارات الخاصة بالمسئولين عن الكرة ولا يوجد تعليق عليها، ونحن نركز فقط في التدريبات وعلى أتم جاهزية لخوض المباريات في اي وقت".

واختتم المدرب العام تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيواصل التدريبات بشكل طبيعي وسنقوم بزيادة الحمل التدريبي خلال الوقت القادم ، وخاصة للاعبين الذين لم يشاركوا الفترة السابقة ، لتجهيزهم بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة والاستعداد بقوة لمواجهة المقاصة وسيحدد الجهاز الفني اذا كان هناك أمور إضافية سيتم وضعها بالبرنامج استعدادا للقادم.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة، التي ستقام يوم الخميس المقبل، في الجولة الـ19 بالدورى الممتاز، ونظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سوء حالة الطقس قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل المباريات التى تقام يومى غد السبت وبعد غد الأحد ضمن مسابقة الدورى الممتاز حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة حيث كان مقرر إقامة مباراة الأهلى وإنبى المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر بينما كان الزمالك سوف يلتقي يوم الأحد المقبل مع المصري مؤجلة من الأسبوع الـ 14 ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة فيما بعد وجاء ذلك بعد تأجيل لقاء الزمالك بالأمس أمام الاتحاد السكندرى بالدورى لنفس السبب.