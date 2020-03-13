الضربات تتوالى في إيطاليا.. 4 إصابات بالكورونا بسامبدوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انضم أربعة لاعبين جدد من فريق سامبدوريا إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا حيث كان النادي الإيطالي أعلن رسميًا أمس الخميس بتعرض لاعبه مانولو جابياديني للإصابة بالفيروس.

شبكة "سكاي" الإيطالية ذكرت أن نادي سامبدوريا تعرض لضربة جديدة بعد إصابة أربعة من لاعبيه بالفيروس وهم :عمر كولي وألبي إكدال وأنتونيو لا جومينا ومورتن تورسبي.

الشبكة الإيطالية أكدت أن الرباعي خضعوا للتحاليل لتأتي العينات إيجابية الأمر الذي يعني أنهم سيخضعوا للعزل الصحي لمدة أسبوعين (14 يومًا).

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وكان نادي يوفنتوس أعلن يوم الأربعاء الماضي بإصابة لاعبه ومدافعه دانيلي روجاني بفيروس كورونا.

وتُعد إيطاليا من أكثر الدول التي تعرضت لفيروس كورونا الأمر الذي جعل المسئولين بالرياضة يقرروا تعليق النشاط الرياضي لأجل غير مسمى لمنع تفشي الوباء بصورة أكبر.

جدير بالذكر أن العديد من الدوريات الأوروبية قررت إيقاف النشاط الرياضي يأتي من أبرزهم الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.