رسميًا.. كاف يؤجل مباراتي مصر أمام توجو في تصفيات أمم أفريقيا بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تأجيل تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021، بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان منتخب مصر من المقرر أن يستضيف نظيره يوم 26 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا قبل أن يحل ضيفًا عليه في الجولة الرابعة يوم 29 من الشهر ذاته.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان أصدره اليوم الجمعة تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار الاتحاد الإفريقي كما يلي:

بعد القلق المتزايد من فيروس COVID-19 وآخر إعلان لمنظمة الصحة العالمية (WHO) يصفه بأنه وباء. قررات لجنة الطوارئ بـ"كاف" تأجيل المباريات التالية حتى إشعار آخر:

- إجمالي تصفيات أمم إفريقيا 2021: مباراة الجولتين 3 و 4 من التصفيات المقررة في البداية من 25 إلى 31 مارس.

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- تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة: المقررة من 20 إلى 22 مارس ومن 27 إلى 29 مارس.

- تصفيات أمم إفريقيا 2020 للسيدات: المقررة في الفترة من 8 إلى 14 أبريل.

سيعلن كاف عن البرنامج الجديد في الوقت المناسب.

بخصوص بطولة الأمم الإفريقية توتال (CHAN 2020) المقررة في الكاميرون من من 4 إلى 25 أبريل ، من المقرر أن يقوم وفد من اللجنة الطبية في "كاف" بزيارة الكاميرون من 14-15 مارس 2020. الغرض من هذه المهمة هو تقييم جميع التدابير الوقائية

بقرار من اللجنة المحلية المنظمة، سيتم اتخاذ القرار بعد الزيارة التفتيشية.

من ناحية أخرى ، قرر كاف تأجيل ورشة عمل مفوضي المباريات المقررة خلال يومي 19 و 20 مارس حتى إشعار آخر.

نود أن نؤكد لكم أن كاف يراقب الوضع عن كثب وتعمل مع السلطات المختصة مثل منظمة الصحة العالمية على تأثير الفيروس في القارة ومسابقات كاف.

يُذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته في التصفيات الأفريقية برصيد نقطتين بفارق نقطة عن نظيره منتخب توجو المتذيل.