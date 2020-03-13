تقرير.. قرار التأجيل قد يحسم لقب بريميرليج لليفربول في مباراة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

بات الموسم التاريخي لفريق ليفربول بالدوري الإنجليزي تحت التهديد، بعدما تم إعلان تعليق كافة نشاطات كرة القدم في إنجلترا حتى مطلع إبريل المقبل.

وظن الجميع أن حسم فريق ليفربول للقب الدوري الإنجليزي مسألة وقت، حيث كان يتبقى للريدز جمع 6 نقاط فقط حتى يتوج باللقب الغائب عن جدرانه منذ 30 عاما.

لكن بعد تعليق مسابقة الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا، أصبح حلم التتويج بالبريميرليج لفريق ليفربول في قيد المجهول.

وقد يكون إيقاف بريميرليج أمرا مفيدا لفريق ليفربول، كما أنه قد يعصف بموسمه الاستثنائي في البريميرليج إذا تم إلغاء المنافسة نهائيا.

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وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، أن إيقاف الدوري لمدة 3 أسابيع قد يأتي بفائدة على الريدز، حيث قد يتيح لفريق ليفربول فرصة التتويج بالبريميرليج رسميا بمجرد استئناف الدوري في مطلع إبريل القادم، حيث أن الريدز سيواجه ملاحقه مانشستر سيتي يوم 5 من الشهر ذاته على ملعب الاتحاد.

وإذا حسمت كتيبة يورجن كلوب التفوق على السيتي في مباراة إبريل، سيتمكنوا من الظفر باللقب رسميا، حيث أن فريق ليفربول سيحصد 3 نقاط، وسيتوقف رصيد السيتيزنز عن طريق حرمانه من 3 نقاط، وهو ما يعني حسم الـ6 نقاط المنتظرة للريدز من أجل التتويج بالبريميرليج.

وقتها سيصبح رصيد ليفربول 85 نقطة، بينما سيكون أقصى عدد نقاط بإمكان مانشستر سيتي الوصول إليه هو 84 نقطة وذلك في حال تحقيقه للانتصار خلال التسع مباريات المتبقية له بعد مواجهة الريدز.

وكذلك قد يتبخر حلم ليفربول في التتويج بالدوري، حيث ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن هناك عدد من مسؤولي فرق الدوري الإنجليزي يريدون إلغاء نسخة الموسم الحالي بعد انتشار كورونا بين عناصر اللعبة بإنجلترا، مختلفين مع قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التي تتمسك باستكمال المسابقة.

وبعد التداعيات التي أثيرت حول إمكانية اختيار ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي حال إلغاء المسابقة، أكدت صحيفة "صن" البريطانية أن إدارة البطولة تستشير الأندية لكن القرار النهائي سيكون لها. (طالع التفاصيل)