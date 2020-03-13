"لا نجامل أحدًا".. اتحاد الكرة يكشف كواليس الحجز على أموال الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية، كواليس الحجز على أموال نادي الزمالك والقادمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
فضل قال في تصريحات عبرشاشة "الحدث اليوم" :"فور تواجدنا في المجلس وجدنا مستحقات على الأندية تقدر بـ40 مليون جنيه لذا أرسلنا خطابات للأندية بتوفيق أوضاعها".
وتابع :"مع قدوم شهر يناير وفتح باب الانتقالات الشتوية خاطبنا الأندية مجددًا بأنه لن يتم قيد أي لاعب إذا لم تسدد المديونيات".
فضل أوضح خلال تصريحاته :"الزمالك من أجل أن يقيد صفقاته الجديدة قام عبر مديره المالي بالتوقيع على أحقية الاتحاد المصري لكرة القدم في الحصول على مستحقات الزمالك القادمة من كاف".
وأكمل :"هذه الخطوة جاءت من أجل قيد اللاعبين، وهذا الأسلوب أتبع مع العديد من الأندية مثل الأهلي والمصري وسموحة لأننا لن نجامل أحدًا".
وتعجب فضل خلال تصريحاته، قائلاً:"هو الحق بيزعل؟، ما يؤكد صحة كلامي أن توقيع المدير المالي للزمالك عند وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد".
وكان مرتضى منصور رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم هاجم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية عقب الحجز على 8 ملايين جنيه من مستحقات الزمالك.
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