هل يتوج ليفربول بلقب بريميرليج في حال إلغاء الموسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:

حاولت وسائل الإعلام الانجليزية الإجابة على السؤال الأبرز بعد قرار تأجيل منافسات كرة القدم حتى الثالث من إبريل القادم، وهو إمكانية اختيار ليفربول بطلًا للدوري الانجليزي في حالة إلغاء المسابقة.

وتقول صحيفة "صن" البريطانية في هذا الأمر: "لا أحد يعلم، القرار النهائي سيكون من خلال إدارة الدوري الانجليزي، الرئيس المؤقت كلاوديا أرني، والمدير التنفيذي ريتشارد ماسترز، وكيفن بيستون."

وتابعت الصحيفة: "سيقوموا بناء على ذلك باستشارة الأندية الـ20 بخصوص القرار، لكن الموقف النهائي سيكون في يد إدارة البطولة."

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أما عن إمكانية استكمال البطولة فقد قالت الصحيفة: "التأجيل من الممكن أن يمتد وفقًا لما سيصدر عن الحكومة من نصائح، والقرار سيتم اتخاذه في نهاية مارس، ومن المحتمل ألا نرى الدوري الانجليزي حتى مايو وفقًا لحجم انتشار الفيروس."

وأضافت الصحيفة: "في هذا التوقيت، الأندية لديها رغبة في إنهاء الموسم وقتما كان ذلك من أجل تحديد المقاعد الأوروبية والتأهل والهبوط بدون اللجوء إلى معايير أخرى."

وتشير الصحيفة إلى أن القرار المنتظر من يويفا بشأن تأجيل يورو 2020 للعام المقبل من الممكن أن يكون فرصة لاستمرار الموسم بشكل طبيعي حتى يونيو ويوليو المقبلين، وهو ما سيسمح بإنهاء الموسم إذا تم استئنافه في مايو.