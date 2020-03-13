أرتيتا: رابطة الدوري الانجليزي اتخذت القرار الصحيح

أعرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن رضاه التام بقرار رابطة الدوريةالإنجليزي بتأجيل بطولة الدوري حتي الرابع من إبريل المقبل. ونشر أرتيتا منذ قليل تغريده له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا: " اشكر الجميع علي دعمي والوقوف بجانبي، فهذا يجعلتي في تحسن كبير". قائلا: " اشكر الجميع علي دعمي والوقوف بجانبي، فهذا يجعلتي في تحسن كبير". وأضاف أرتيتا :" صحة الجميع هي أهم شئ الأن ، اتبعوا الإرشادات لنجمي بعضنا البعض، رابطة البعض، رابطة الدوري الإنجليزي اتخذت القرار الصحيح بتأجيل البطولة" . والجدير بالذكر ان نادي أرسنال قد أعلن اصابة مدربه مساء أمس بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، كما تم اتخاذ قرار في صباح اليوم الجمعة منوقبل رابطة الدوري الإنجليزي بتأجيل البطولة حتي الرابع من إبريل المقبل.

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