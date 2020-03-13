حسام البدري يدرس الغاء معسكر المنتخب في مارس

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، إلغاء معسكر الفراعنة في مارس الجاري، عقب تأجيل تصفياتأمم أفريقيا خلال الشهر الحالي.
أكد مصدر بالمنتخب أن الأقرب حتى الآنإلغاء المعسكر خاصة مع صعوبة استدعاء المحترفين، وان كان البعض يراها فرصة لجهاز المنتخب لإقامة معسكر للعناصر المحلية فقط والاستفادة من التوقف الدولي.
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