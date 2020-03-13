حسام البدري يدرس إلغاء معسكر المنتخب

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، إلغاء معسكر الفراعنة في مارس الجاري، عقب تأجيل تصفيات أمم أفريقيا خلال الشهر الحالي.

أكد مصدر بالمنتخب أن الأقرب حتى الآن إلغاء المعسكر خاصة مع صعوبة استدعاء المحترفين، وان كان البعض يراها فرصة لجهاز المنتخب لإقامة معسكر للعناصر المحلية فقط والاستفادة من التوقف الدولي. أمم أفريقيا خلال الشهر الحالي.أكد مصدر بالمنتخب أن الأقرب حتى الآن إلغاء المعسكر خاصة مع صعوبة استدعاء المحترفين، وان كان البعض يراها فرصة لجهاز المنتخب لإقامة معسكر للعناصر المحلية فقط والاستفادة من التوقف الدولي.

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