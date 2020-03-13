الكاف يشيد بمحمد أبوجبل حارس الزمالك

سلط الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، الضوء على محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف الكاف أبو جبل بأنه أحد أبرز لاعبي الزمالك هذا الموسم، وعرض له فيديو يتضمن أبرز تصدياته مع الأبيض خلال بطولة دوري

أبطال أفريقيا.



وكان الزمالك تأهل لنصف نهائي البطولة بعدما فاز على الترجي التونسي ذهابا في ستاد القاهرة بنتيجة ٣/١ وخسر في العودة بهدف دون رد على ملعب رادس.