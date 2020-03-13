رسميًا .. كاف يؤجل تصفيات أمم أفريقيا خلال مارس

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، رسميًا، تأجيل تصفيات أمم أفريقيا المقرر إقامتها في شهر مارس الجاري. الجاري.

وكانت التصفيات ستشهد مواجهتين بين منتخب مصر مع توجو يومي ٢٦ و٢٩ من الشهر الحالي. يومي ٢٦ و٢٩ من الشهر الحالي.

والجدير بالذكر أن المنتخب يملك نقطتين فقط خلال مش مشواره بالتصفيات من تعاملين مع كينيا وجزر القمر.

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