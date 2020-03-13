صحفيون ايطاليون يكشفون للوفد توقعاتهم حول مصير الدوري الإيطالي "الكالتشيو"

أصبحت كرة القدم الإيطالية "الكالشتيو"، في حالة شلل تام وسط حالة من الخوض والذعر تسيطر على كافة البلاد، بعد قرار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بتعليق النشاط الكروي في البلاد بشكل مؤقت و الأمر نفسه لباقي الألعاب الرياضية بإيطاليا، بسبب تفشى فيروس كورونا وانتشاره بسرعة كبيرة، حيث وصلت حالات الإصابات لأكثر من 10000 حالة، وتخطي الوفيات الألف حالة.

اضطر الاتحاد الايطالي لكرة القدم لاتخاذ قرار بتعليق كافة الأنشطة الرياضية لكرة القدم حتى مطلع أبريل، على الجانب الآخر تم تعليق باقي الألعاب الرياضية بإيطاليا حتى اشعار آخر.

اتجهت "بوابة الوفد" لسؤال بعض الصحفيين الإيطاليين ومقدمي البرامج بالتلفزيون الإيطالي، عن رؤيتهم فيما هو قادم حول الكرة الإيطالية، ومصير الكالتشيو هل يستمر أم يتم إلغاءه.

قامت الوفد بسؤال مانيلو جاسباروتو الصحفي بجريدة كورييه ديللو سيرا الإيطالية حاليًا، وجريدة "لاجازيتا ديللو سبورت" الشهيرة سابقًا حيث عمل بها لأكثر من 24 عاما الذي اكد للوفد أن الأمور صعبة في الوقت الحالي واضاف: لا نعرف بعد ماذا سيحدث سننتظر إلى 3 أبريل المقبل ونرى كيف ستسير الأمور، سنظل صامدون وأقوياء حول تلك الأزمة، في الوقت الحالي الجميع ملتزم ببيته ونعمل من المنزل، أنا حاليًا في مدينة تو رينو، وعائلتي في مدينة ميلانو الجميع ملتزم بالتعليمات، والأمور تسير جيدًا.

وعن إصابة روجاني مدافع يوفنتوس الإيطالي و جابياديني مهاجم سامبدوريا في الكالتشيو، قال أنه يتوقع أن لاعبين آخرين سيظهروا عليهم إصابتهم بالفيروس، مؤكدًا أن المرض منتشر بشكل كبير، مختتمًا بأن الجميع ملتزم، وأنهم سيعودوا أقوى.

ثم اتجهت بوابة الوفد لسؤال زميله ايمانويل جوليانيللي الصحفي بجريدة كورييه ديللو سيرا الإيطالية، أن الأمور ليست واضحة في الوقت الحالي حول أستمرار الدوري الإيطالي، أم إلغاءه، وأن صحة اللاعبين، والأشخاص الأهم في الوقت الحالي ولها الأولولية، لأنها أهم من أي أمرً آخر، أو كرة القدم،

خاصةً، بعد إصابة أكثر من لاعب بالفيروس، مثل روجاني و جابياديني ولاعبين آخرين في درجات أخرى من الدوري.

أما كلاديو سيجاجني مقدم بالتليفزيون الإيطالي، يرى أن الأمر صعب، وليس سهلًا، مؤكدًا أن الجميع ملتزم في بيته بالوقت الحالي، يتبعوا التعليمات التي فرضتها الحكومة الإيطالية، وأضاف للوفد :" علينا أن نتحلى بالصبر من أجل تخطي تلك الأزمر، حتى الانتهاء من تلك العاصفة التي حلت بالبلاد، متوقعًا توقف الدوري الإيطالي لوقت طويل والأمر نفسه لبطولة يورو 2020".

بينما قال ميركو كاليمي الصحفي بموقع كالتشيو ميركاتو الشهير الإيطالي، وصحيفة "آس" الإسبانية أنه لم يغادر منزله منذ 5 أيام ، وأنا محتجز طوال اليوم، في مدينة تورينو نحن منتبهين، ونتخذ الإجراءات ، الأمر خطير لأن الفيروس انتشر خلال أسبوعين ولا يتم السيطرة عليه.

على الجانب الآخر يرى مايكل كريشي مقدم البرامج بقناة "Top Calcio 24" الإيطالية أنه من الصعب معرفة ذلك الآن، الأمر غير واضح حاليًا، لكن آمل نعم أن تستمر مسابقة الدوري الإيطالي ، ولكن في الصيف بشهر مايو أو يونيو ، ليس أولا لكنني أفترض.

وأضاف: "الآن الفيروس أقوى منا ، سنحتاج إلى بضعة أشهر للتغلب عليه ، لكننا سننتصر في هذه المعركة".

بينما أبدى كريستيانو أببروز رئيس تحرير موقع " أوروبا كالتشيو "، رأيه بإحتمالية أن إلغاء الدوري الإيطالي، وأنه أمر وارد، لكنه مستبعد، وأن الأمر تحدي لإيطاليا وستنجح البلاد في تخطيه، كما أن الدوري يعد قوة اقتصادية قوية للغاية، والرعاة وحقوق البث التلفزيونية.

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فيما يرى ساكو أليساندرو صحفي بموقع "IlNapoliOnline"المتخصص باخبار نادي نابولي أن الأمور تسير بشكل

أفضل حاليًا، وأتم "لكن يظل الغموض حول إستمرارية الدوري أو إلغاءه في الوقت الحالي".

في بداية الأمر، ظهر فيروس كورونا ، بشمال البلاد ليقرر الاتحاد الإيطالي تأجيل المباريات التي بشمال إيطاليا، لوقت آخر، قبل أن ينتشر بشكل كبير وسريع، يضطر الاتحاد لتأجيل كافة مباريات الدوري بكافة الدرجات المختلفة، بعد ظهور أكثر من حالة على ملاعبها، مثل إصابة بعض من لاعبي فريق يوفنتوس للشباب، و لاعب بالدرجة الثالثة بالدوري الإيطالي، كما قرر الاتحاد الإيطالي تأجيل مباراة يوفنتوس وميلان بإياب نصف نهائي كأس إيطاليا لشهر مايو.

الكالتشيو التي كانت قد اقتربت من ان تعود لسابق عهدها بعد منافسة شديدة بين الفرق الإيطالية لهذا الموسم، يوفنتوس، إنتر ميلان، لاتسيو، أتالانتا، وروما وميلان من بعيد خلفهم.

كما أضطر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لاتخاذ قرار بمنع حضور الجمهور بأكثر من مباراة مثل مباراة اتالانتا وفالنسيا التي أقيمت بإسبانيا في دور ال١٦ من دوري أبطال أوروبا ، وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند التي ستقام بفرنسا، وبرشلونة ونابولي بإسبانيا قبل أن يتم تأجيل مباريات دوري الأبطال لحين إشعارًا آخر، على الجانب الآخر، قرر "يويفا" تأجيل مباراتين من ذهاب دور الـ16 ببطولة اليوروبا ليج، يوم الخميس الماضي، حيث قرر تأجيل مباراتي إنتر وخيتافي، وروما وإشبيلية، وأشار إلى أن القرار يأتي بسبب القيود المفروضة من السلطات الإسبانية على السفر بين بلد الماتادور وإيطاليا، وكان من المقرر ان تقام مواجهة إشبيلية وروما بدون جمهور بشكل رسمي قبل أن تأجل كافة المباريات الأوروبية.

النقطة المضيئة بالكرة الإيطالية حسب ما وصفت الصحف الإيطالية تأهل اتالانتا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تخطي عقبة فالنسيا بنتيجة ٨-٤ مجموع المباراتين.

حيث سلطت الصحف الإيطالية الصادرة يوم الأربعاء، الضوء على تأهل أتالانتا التاريخي لمنافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا،حيث رأت ان اتالانتا حقق إنجازًا رائعًا في الوقت العصيب الذي يمر بإيطاليا.

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "شكرًا أتالانتا، فرحة تاريخية لبيرجامو في الساعات السوداء".

وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "أتالانتا بين الثمانية الكبار في أوروبا، فريق جاسبريني سيطر على فالنسيا وفاز 4-3.. إيليشيش ظاهرة".

وتابعت: "4 خيارات أمام الاتحاد الإيطالي لتحديد بطل الاسكوديتو".

وعنونت صحيفة "توتو سبورت": "مباراة للتاريخ! 4-3 على فالنسيا.. أتالانتا مذهل بعد وصوله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. السلوفيني إيليشيش سجل 4 أهداف".