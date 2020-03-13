الشيشيني : جاهزون دائما لخوض المباريات

أكد سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الجهاز الفني تفاجأ عقب انتهاء المران اليوم بصدور قرار بتأجيل لقاء المصري البورسعيدي الذي كان مقرر له الأحد القادم.
وقال الشيشيني إن الفريق كان يواصل تدريباته اليوم استعدادا للقاء وكان سيختتم تدريباته غدا ويسافر إلى الاسكندريه استعدادا للمباراة .
وتابع : "نحن كنا على أتم
وأضاف : "نحترم في النهاية كل القرارات الخاصة بالمسئولين عن الكرة ولا يوجد تعليق عليها، ونحن نركز فقط في التدريبات وعلى أتم جاهزية لخوض المباريات في اي وقت".
واختتم المدرب العام تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيواصل التدريبات بشكل طبيعي وسنقوم بزيادة الحمل التدريبي خلال الوقت القادم ، وخاصة للاعبين الذين لم يشاركوا الفترة السابقة ، لتجهيزهم بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة والاستعداد بقوة لمواجهة المقاصة وسيحدد الجهاز الفني اذا كان هناك أمور إضافية سيتم وضعها بالبرنامج استعدادا للقادم.
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