نادي ليفربول يعلق أنشطته الرياضية وكلوب يوجه رسالة للجماهير

أكد نادي ليفربول الإنجليزي تعليق كافة أنشطته الرياضية في الوقت الحالي مؤقتًا تزامًا مع قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتأجيل كافة المسابقات الإنجليزي بكافة درجاتها المختلفة، حتى شهر مطلع شهر إبريل المقبل.

وأضاف النادي في بيانه أن الفريق الأول وطاقمه سوف يوقف النشاط مؤقتًا في ملعب التدريب ميلوود اعتبارًا من اليوم بعد إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أنه سيتم تأجيل المباريات حتى 4 أبريل بسبب تفشي فيروس كورونا، تم إعطاء اللاعبين برامج تدريب وعمل فردية للمتابعة خلال هذه الفترة من منازلهم مشيرًا إلى أنه سيعمل ليفربول مع الفريق الطبي للنادي والسلطات الأخرى ذات الصلة لمراقبة الوضع وتحديد موعد للعودة إلى ميلوود لإعطاء الفريق أفضل فرصة للتحضير للمواجهات المقبلة.

على الجانب الآخر حرص الألماني

يورجن كلوب المدير الفني للريدز على توجيه رسالة لجماهير النادي في ذلك الوقت الذي وصفه بالعصيب ، قائلًا: "لا أعتقد أن هذه هي اللحظة التي يجب أن تكون فيها اراء مدرب كرة قدم مهمة ، لكنني أتفهم أن جماهيرنا سيرغبون في الاستماع إلينا، أولا وقبل كل شيء، يتعين علينا جميعا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية بعضنا البعض، يجب أن يكون هذا هو الحال طوال الوقت في الحياة ولكن في هذه اللحظة أعتقد أنه مهم أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف كلوب: "اليوم مباريات كرة القدم ليست مهمة على الإطلاق، لا نريد اللعب أمام

ملعب فارغ ولا نريد تعليق المباريات أو المسابقات ولكن إذا كان ذلك يساعد فردًا واحدًا على البقاء بصحة جيدة، فرد واحد فقط، فنحن نقوم بذلك دون طرح جدال".

وتابع: "إذا كان خيارًا بين كرة القدم والمجتمع وصحته فليس هناك جدال حيال ذلك الأمر، يتم تنفيذ قرار وإعلان اليوم بدافع الحفاظ على سلامة الناس، ولهذا السبب ندعمه بالكامل، لا أحد منا يعرف في هذه اللحظة النتيجة النهائية ولكن كفريق علينا أن نؤمن بأن السلطات تتخذ قرارات تستند إلى حكم أخلاقي سليم".

وواصل مدرب الريدز: "نعم أنا مدرب هذا الفريق والنادي وبالتالي أتحمل مسؤولية القيادة فيما يتعلق بمستقبلنا على أرضية الملعب، لكن أعتقد أنه في الوقت الحاضر مع وجود الكثير من الناس حول مدينتنا والعالم يواجهون القلق سيكون من الخطأ تماما التحدث عن أي شيء بخلاف نصح الناس باتباع نصائح الخبراء والعناية بأنفسهم".

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وأتم:" يرجى الاعتناء بأنفسكم وانتبهوا لبعضكم البعض، لن تسير لوحدك ابداً".