رئيس الرجاء السابق يجتمع ببعثة الإسماعيلي

حرص عبدالسلام حنات الرئيس الأسبق لنادى الرجاء البيضاوى المغربى بجانب أعضاء من مجلس الإدارة حرصوا على عقد اجتماع مع المستشار محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى "أمين الصندوق ،عضو مجلس الإدارة" بفندق الإقامة.

الاجتماع استهله مسئولو الرجاء بالترحيب ببعثة الإسماعيلى ، مؤكدين على عمق

وقوة العلاقات التى تربط الناديين.

وأشاد الكلية بحفاوة الاستقبال من جانب مسئولى الرجاء ، مشيرا إلى أن المغرب تحتل مكانة خاصة عند المصريين ولاسيما عشاق ومشجعى الدراويش.

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وشدد مسئولو الرجاء على سعيهم الدائم للعمل على

تذليل أية عقبات قد تواجه بعثة الإسماعيلى خلال فترة الإقامة بـ”كازابلانكا”.

واختتم الحديث بين الجانبين على أن مواجهة الأحد لاتتعدى حدود التسعين دقيقة ، مؤكدين أن الفريقين قدموا مستوى مميز ورائع خلال منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويستضيف الرجاء شقيقه الدراويش مساء الأحد على ملعب محمد الخامس ، فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة.