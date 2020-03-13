رياضة | الهلال السعودي يُزين قميصه بالنجمة السابعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يُزين قميصه بالنجمة السابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادي الهلال السعودي بوضع سبع نجمات على قميصه إشارة لعدد مرات تتويجه بالبطولات الآسيوية بمختلف مسمياتها، وذلك بعدما توج باللقب الأخير لدوري أبطال آسيا في 2019.

وتوج الهلال بلقب البطولة الآسيوية أبطال الدوري عام 1991، ثم فاز في عام 1996 بلقب بطولة أبطال الكؤوس وأتبعها بتحقيق لقب السوبر الأسيوي في 1997.

وفي عام 2000، توج الهلال بلقبه الثاني في البطولة الآسيوية أبطال الدوري واتبعها بتحقيق لقب كأس السوبر.

وتوج الهلال في 2002 بلقبه الثاني في البطولة الأسيوية أبطال الكؤوس ليضيف إلى رصيده البطولة الأسيوية السادسة.

وعلى حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني، توج الهلال بلقبه الآسيوي السابع بالفوز بالنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا وشارك في كأس العالم للأندية.