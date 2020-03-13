رياضة | موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية بشكل عام وجماهير نادي الزمالك بشكل، الى مواجهة الابيض المقبلة امام فريق مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره مصر للمقاصة يوم الخميس المقبل الموافق ١٩ مارس ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة

تذاع مباراة الزمالك ومصر للمقاصة على شاشة قناة اون تايم سبورت وتبث عبر إذاعة اون سبورت افةام والشباب والرياضة.

التشكيل المتوقع للزمالك امام مصر للمقاصة

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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تثبيت تشكيل الابيض خلال المباريات الأخيرة، حيث من المتوقع ان يبدأ بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى : محمد ابو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، احمد سيد زيزو.

خط الهجوم : مصفى محمد.

وخاض فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠