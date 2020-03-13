رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة الحزم ضد الفيصلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة الحزم ضد الفيصلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الجمعة 13 - 3 - 2020، أبرزها مباراة مباراة الحزم ضد الفيصلي في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ26"

دوسلدورف ضد بادربورن، تقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 5.

Advertisements

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ26"

ليون ضد ريمس، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 6.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ22"

الحزم ضد الفيصلي، تقام المباراة في تمام الساعة 5:50 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:50 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:50 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ19"

النصر ضد خورفكان، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.