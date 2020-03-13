رياضة | فيروس كورونا يُصيب كرة القدم.. أبرز الدوريات التى تم تأجيلها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يُصيب كرة القدم.. أبرز الدوريات التى تم تأجيلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتخوف العالم من تفشي فيروس كورونا مما جعل العديد من البلدان الأوروبية تقوم بتأجيل كافة المباريات وتعليقها خوفًا من إنتشار المرض خاصة، انه أصاب العديد من اللاعبين والمدربين فى كل البلاد.

وتوقفت البطولات الأوروبية والدوريات، فى كل من إنجلترا وإسبانيا والمانيا وفرنسا، والعديد من البطولات المختلفة فى أوروبا، خوفًا من تفشي المرض.

إيقاف الدوري الإنجليزي

قررت رابطة الأندية بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن إيقاف وتأجيل مباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج حتى يوم 4 إبريل القادم خوفًا من فيروس كورونا.

وكان الأكثر فى الإصابة هم لاعبي الدوري الإنجليزي، بعدما أعلن برندان رودجرز المدير الفنى لفريق ليستر سيتي، عن عزل ثلاث لاعبين لشكوك حول إصابتهم بفيروس كورونا، كما أعلن تشيلسي عن إصابة كالوم هودسون اودوي بالفيروس، بجانب فريق بورنموث الذى اعلن إصابة حارس مرمي الفريق وثلاثة من الجهاز الفنى، بجانب إصابة مايكل أرتيتا المدير الفنى لإرسنال والإشتباه فى إصابة الظهير الأيسر لمان سيتى بنجامين ميندي.

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إيقاف الدوري الإسبانى

وكان رابطة الاندية فى الاتحاد الإسبانى قررت إيقاف الدوري الإسبانى جزلتين وإيقاف الدرجة الاولى، بعد إصابة إحد لاعبي فريق السلة لريال مدريد بكورونا، مما جعل المرينجي تضع لاعبيها وكل أطقم النادي فى الحجر الصحي لمدة 15 يوم.

إيقاف الدوري الإيطالي

تقرر إيقاف الدوري الإيطالي لأجل غير مسمي ، بعد تفشي فيروس كورونا البلاد، وأيضًا كان لاعب يوفنتوس المدافع دانييلي روجانى بفيروس كورونا، وهناك العديد من التقارير الصحفية التى تشير أن هناك زيادة فى العدد رغم دخول لاعبي يوفي فى الحجر الصحي، كما أيضًا اصيب لاعب من سامبدوريا.

كما توقف أيضًا الدوري الفرنسي والدوري الألماني، لتتوقف الدوريات الخمس الكبري خلال الفترة القادمة بسبب كورونا الكى ضرب العالم خلال الفترة الأخيرة.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر تأجيل المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 والدوري الأوروبي، وسيعقد إجتماع يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 مارس من أجل إصدار قرارات هامة تخص المسابقات الأوروبية.