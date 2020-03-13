رياضة | حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية حقيقة الأنباء المتداولة بخصوص إصابة الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد.

وكانت أنباء عديدة انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن اشتباه إصابة "صلاح" بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان نادي بورنموث الذي واجه ليفربول السبت الماضي، إصابة 5 أشخاص بالنادي من بينهم حارس المرمي أرتور بوروك بالفيروس القاتل.

ولم يعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق حتي الآن، مما يؤكد عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إصابة نجم منتخب الفراعنة محمد صلاح بالفيروس المنتشر في جميع أنحاء العالم.

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وخاض محمد صلاح مع ليفربول 40 مباراة في مختلف البطولات بالموسم الحالي، وسجل 20 هدفا وصنع 9 أهداف أخري.

يذكر أن بعض لاعبي كرة القدم بالدوري الإنجليزي تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا أبرزهم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، بالإضافة للإشتباه في إصابة 3 لاعبين من ليستر سيتي، والاشتباه ايضا في إصابة حارس مرمي بورنموث ارتور بوروك.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة تأجيل مباريات البريميرليج حتي 4 أبريل المقبل، بعد انتشار فيروس كورونا.