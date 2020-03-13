رياضة | عرض تركي يهدد بقاء لوشيسكو في الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض تركي يهدد بقاء لوشيسكو في الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى تلقي مدرب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال رازفان لوشيسكو عرضًا رسميًا لانتقال إلى الدوري التركي.

وكشفت صحيفة "الصباح" التركية أن إدارة نادي فناربخشة التركي قدم عرضا مغريا إلى لوشيسكو لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

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ويقدم الهلال أداء مبهر في الدوري السعودي تحت قيادة لوشيسكو، حيث يعتلي الزعيم صدارة الدوري، برصيد 51 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 19 هدف.

كما توج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي للبطولة، ليعيد بذلك لقب كأس دوري أبطال آسيا إلى رصيد الكرة العربية بعد غياب دام 8 سنوات، منذ تتويج السد القطري باللقب عام 2011.

وقاد لوشيسكو الزعيم في 37 مواجهة، فاز في 26 لقاء، وتعادل في 7 مباريات، فيما تلقى خسارة في 5 مواجهات.