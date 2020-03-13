رياضة | بسبب كورونا .. تأجيل بطولة الجونة الدولية للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا .. تأجيل بطولة الجونة الدولية للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر تأجيل بطولة الجونة الدولية للإسكواش، وذلك بسبب بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك وفقا لما أعلنه مسئولو البطولة قبل قليل في بيان رسمي.

Advertisements

وجاء البيان على النحو التالي: " بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا وتماشيًا مع قرار الاتحاد الدولي للاسكواش بتأجيل كل البطولات المقبلة وحتى نهاية أبريل المقبل ٢٠٢٠، نأسف للإعلان عن تأجيل الدورة التاسعة من بطولة الجونة المفتوحة للاسكوش لأجل غير مسمى وحتي إشعار أخر".

يُذكر أنه سبق الاتفاق على عقد الدورة التاسعة من ٨ حتى ١٧ من شهر أبريل المقبل، ويرجع هذا الإجراء إلى اهتمامنا البالغ بصحة وسلامة اللاعبين والمشجعين.