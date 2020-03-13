الهلال يزين قميصه بالنجمة السابعة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع نادي الهلال لكرة القدم سبع نجمات على قميصه إشارة لعدد مرات تتويجه بالبطولات الآسيوية بمختلف مسمياتها، وذلك بعدما توج باللقب الأخير لدوري أبطال آسيا في 2019.
وتوج الهلال بلقب البطولة الآسيوية أبطال الدوري عام 1991، ثم فاز في عام 1996 بلقب بطولة أبطال الكؤوس، وأتبعها بتحقيق لقب السوبر الآسيوي في 1997.
وفي عام 2000، توج الهلال بلقبه الثاني في البطولة الآسيوية أبطال الدوري وأتبعها بتحقيق لقب كأس السوبر.
وتوج الهلال في 2002 بلقبه الثاني في البطولة الآسيوية أبطال الكؤوس ليضيف إلى رصيده البطولة الآسيوية السادسة.
وعلى حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني، توج الهلال بلقبه الآسيوي السابع بالفوز بالنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، وشارك في كأس العالم للأندية.
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