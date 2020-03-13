شكرا لقرائتكم تعليق منافسات الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم يوم الجمعة إنها قررت تأجيل كل مباريات الدرجتين الأولى والثانية المقررة مطلع الأسبوع وأوصت بتعليق منافسات الدوري حتى الثاني من أبريل.

وأضافت في بيان أنها اتخذت هذا القرار بعد الأحداث التي جرت يوم الجمعة حيث تم الاعلان عن حالات عدوى جديدة بفيروس كورونا والاشتباه في حالات إصابة في الدرجتين الأولى والثانية.

وقالت إن اجتماعا للجمعية العمومية يوم الاثنين المقبل سيتم خلاله التوصية بإيقاف منافسات الدوري في الدرجتين حتى الثاني من أبريل.