شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد محمود متولي في التدريبات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد فريق الأهلي جهود مدافعه محمود متولي خلال التدريبات المقبلة بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وكانت عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي.

وأستبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر متولي من مباراة سموحة أول أمس ، الأربعاء، بالدوري بسبب الإجهاد في العضلة الخلفية حيث فضّل الجهاز الفني إراحة اللاعب حتى لا تتفاقم إصابته.

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ومن المقرر أن يستعيد فريق الأهلي جهود متولي في التدريبات المقبلة التي يستعد من خلالها الأحمر لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز بعدما تم تأجيل مباراة الفريق أمام أنبي التي كان مُقرراً لها غداً السبت بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويواجه الأهلي أزمة بسبب كثرة المصابين خلال الفترة الماضية فالفريق يعاني من إصابات طويلة ومنذ فترة أمثال كريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود ، وأنضم إليهم رمضان صبحي وأخيراً جيرالدو ومعهم على معلول الذى يُعاني من إجهاد في العضلة الأمامية ومتولي الذى ُعاني من إجهاد في العضلة الخلفية.