شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. رابطة محترفين الاسكواش تعلق البطولات حتى نهاية إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، PSA، تأجيل كافة البطولات إلى 27 أبريل المقبل، عقب الانتهاء من بطولتي كناري كلاسيك المقامة حاليا في انجلترا وبلاك بول للسيظات المقامة في مصر، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا في العديد من الدول، وذلك حفاظا على سلامة وأمان اللاعبين، خاصة وأن ملاعب الاسكواش تكون أغلبها في أماكن مغلقة وهو ما قد يسبب سرعة الاصابة، وتعد بطولتي الجونة الدولية وبلاك بول واللتان كانتا ستقامان بمصر هما أبرز البطولات البلاتينية اللتان تأثرتا من هذا القرار، كما سيتم تأجيل بطولتي سيسناتي وجراسهوبر.

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ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وتوج على فرج ونوران ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، وأخيراً توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.