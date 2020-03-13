شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تأهيل 30 دقيقة.. وبرنامج تدريبى خاص لـ4 لاعبين وجنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو الزمالك، فقرة تأهيلية لمدة نصف ساعة بالجرى في محيط ملعب النادى، ضمن الاستعدادات التي يخوضها الفريق لمواجهة مصر المقاصة، التي ستقام يوم الخميس المقبل، في الجولة الـ19 بالدورى الممتاز، بعدها أدى اللاعبون بعض تدريبات الرشاقة والمرونة، بالإضافة إلى بعض تدريبات تأهيلية بالكرة من خلال تمريرات الكرة فيما بين اللاعبين وبعضهم.

فيما وضع جهاز الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا لمحمود عبدالرحيم جنش وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عبدالغني ومحمود عبدالرازق شيكابالا لاعبو الفريق، داخل جيمانيزيوم النادي، حيث فضل الجهاز الفني عدم خوضهم التدريبات الجماعية والاكتفاء بمران الجيمانزيوم، ويأتي ذلك ضمن برنامج تدريبي معين موضوع من قبل الجهاز الفني للاعبين لتجهيزهم للمباريات المقبلة بينما خاض ثلاثي حراس مرمى الزمالك، محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي فقرة تأهيلية خاصة تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس وعقب ذلك أدوا فقرة فنية قوية، اعتمد خلالها مدرب الحراس على تدريبهم على سرعة رد الفعل.

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وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع جهازه المعاون المكون من سامى الشيشينى المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد، لتعديل برنامج تدريب الفريق، بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل لقاء مباراة الفريق الأبيض أمام المصرى، الذى كان من المقرر إقامته بعد غد الأحد، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث سيتم تحديد له موعد لاحق.

وحرص كارتيرون على تعديل برنامج الفريق بسبب معدلات اللياقة البدنية إلى جانب التدريب على النواحى الفنية خاصة إن الفريق قد عاد اليوم، لاستئناف تدريباته بعدما حصل اللاعبين على راحة بالأمس عقب تأجيل لقاء الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ18 بالدورى الذى كان من المقرر إقامته أمس الخميس، قبل أن يتم تأجيل اللقاء بسبب الأحوال الجوية.

ونظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سوء حالة الطقس قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل المباريات التى تقام يومى غد السبت وبعد غد الأحد ضمن مسابقة الدورى الممتاز حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة، كان مقرر إقامة مباراة الأهلى وإنبى المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر بينما كان الزمالك سوف يلتقي يوم الأحد المقبل مع المصري مؤجلة من الأسبوع الـ 14 ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة فيما بعد ويحتل الأهلى المركز الأول فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في مواجهة أمام سموحة وهى التي كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصار متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004-2005.