شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو الرجاء المغربي فى اجتماع ودي مع بعثة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عبدالسلام حنات الرئيس الأسبق لنادى الرجاء البيضاوى المغربى بجانب أعضاء من مجلس الإدارة – حرصوا – على عقد اجتماع مع المستشار محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى “أمين الصندوق ،عضو مجلس الإدارة” بفندق الإقامة.

الاجتماع استهله مسئولو الرجاء بالترحيب ببعثة الإسماعيلى ، مؤكدين على عمق وقوة العلاقات التى تربط الناديين.

وأشاد الكلية بحفاوة الاستقبال من جانب مسئولى الرجاء ، مشيرا إلى أن المغرب تحتل مكانة خاصة عند المصريين ولاسيما عشاق ومشجعى الدراويش.

وشدد مسئولو الرجاء على سعيهم الدائم للعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه بعثة الإسماعيلى خلال فترة الإقامة بـ”كازابلانكا”.

واختتم الحديث بين الجانبين على أن مواجهة الأحد لاتتعدى حدود التسعين دقيقة ، مؤكدين أن الفريقين قدموا مستوى مميز ورائع خلال منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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ويستضيف الرجاء شقيقه الدراويش مساء الأحد على ملعب محمد الخامس ، فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة.

مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وأخطر الاتحاد العربى لكرة القدم النادى الإسماعيلى بإقامة مباراة الرجاء المغربى بالبطولة العربية بدون جمهور، وأصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

أخطر الاتحاد العربى النادى الإسماعيلى باختيار الحكم الدولى الأردنى أدهم مخادمة لإدارة اللقاء ويعاونه طاقم حكام جزائرى، مكون من المساعدين قوارى مقران، وزرهونى أكرم، والحكم الرابع إبراهيم لحلو، وعبيد شارف، وعبد الحق اتشعيلى، حكام فيديو.