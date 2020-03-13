شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انتقال رمضان صبحى للزمالك وسبب صادم يمنع الأهلى من شراء اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مُطلع داخل النادى الأهلى لـ"الخليج 365" أن رمضان صبحي لن يلعب في مصر لغير الأهلي وفي حالة فشل محاولات القلعة الحمراء شراؤه نهائياً من نادى هدرسفيلد الإنجليزي بسبب مغالاته المالية سينتقل اللاعب لأحدى الدوريات الأوربية الأخرى.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تردد أنباء قوية عن اقتراب رمضان صبحى لاعب الأهلى من التعاقد مع نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وزادت هذه الأنباء بعدما تحدث البعض عن صعوبة شراء الأهلى اللاعب نهائياً من نادى هيدرسليفيد الإنجليزى عقب انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجارى.

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ويلعب رمضان صبحى للأهلى حالياً على سبيل الإعارة من نادى هيدرسليفيد الإنجليزى لمدة موسماً مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترلينى، بعدما سبق واستعار الأهلى اللاعب لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى.

ويرغب الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائياً لحاجة الفريق لجهوده غير أن مُبالغة هيدرسليفيد فى مطالبه المالية قد تحول دون إتمام الصفقة الأمر الذي فتح الباب أمام تكهنات عديدة لرغبة نادي الزمالك في شراء اللاعب من النادي الإنجليزي لكنها أنباء غير صحيحة حسبما أكد مسئولون فى القلعة الحمراء.

وكلف مسئولو الأهلى لجنة التعاقدات بالبحث مبكراً عن جناح أجنبي سوبر، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتعويض الرحيل المتوقع لرمضان صبحي ، وأكد مصدر داخل الأهلي أن ناديه يرغب في التعاقد مع جناح سوبر في ظل ضعف اللاعبين المعروضين في مركز الجناح بالدوري المصري، على أن يكون رحيله على حساب الأنجولي جيرالدو جناح الفريق، والذي لا يوجد به قناعه داخل جهاز الكرة ولجنة التخطيط بالنادي، ويجد الأهلي صعوبة في الحفاظ على رمضان صبحي سواء بشرائه نهائياً من هيدرسيفيلد الإنجليزي أو تجديد إعارته للمرة الثالثة، في ظل طلب ناديه الحصول على 8 ملايين يورو لبيعه نهائياً أو 3 مليون يورو للإعارة، وهي المبالغ التي تفوق الميزانية الحمراء في الوقت الحالي.