شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: النشاط الرياضى مستمر بدون جمهور ولا نية لتعليقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن النشاط الرياضى قائم بدون تجمع أو تواجد جماهيرى كثيف، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباريات الدورى الممتاز التى كانت مقررة يومى السبت والأحد، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، ولا يوجد نية لتأجيل الدورى العام لكرة القدم لأجل غير مسمى كما أشيع.

جاء تأجيل مباريات الدورى من خلال اتصال هاتفي بين أشرف صبحى وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.

وكشف عمرو الجناينى حقيقة الأنباء التى تتردد عن إيقاف النشاط الكروى فى مصر، قائلا مباريات الدورى تم إيقافها فقط بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدا استئناف النشاط من يوم الاثنين، وأنه تم تأجيل مباراة الأهلى أمام إنبى والزمالك والمصرى بسبب الطقس فقط.

وتابع الجناينى، فى تصريحات لليوم السابع، سنستأنف النشاط الكروى بعد يوم الأحد بصورة طبيعية بعد تحسن أحوال الطقس، ولا صحة نهائيا لما يتردد عن تجميد نشاط الكرة فى مصر.

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كان الإعلامى الرياضى أحمد شوبير قد قال إن اتحاد الكرة يدرس تعليق مسابقة الدورى المصرى مؤقتا، وكتب شوبير عبر حسابه الرسمى على تويتر: "بعد تأجيل مباراة الأهلى وإنبى فى الدورى العام.. اتحاد الكره يدرس تعليق المسابقة مؤقتا".

ونظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سوء حالة الطقس قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل المباريات التى تقام يومى غد السبت وبعد غد الأحد ضمن مسابقة الدورى الممتاز حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة.

كان مقرر إقامة مباراة الأهلى وإنبى المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر بينما كان الزمالك سوف يلتقي يوم الاحد مع المصري مؤجلة من الأسبوع الـ 14.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة فيما بعد.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في مواجهة أمام سموحة وهى التي كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصار متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004-2005.