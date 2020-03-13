شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعليق الدوري الانجليزي بسبب فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخليج 365 ـ متابعات

أكدت رابطة الدوري الانجليزي لكرة القدم "بريميرليغ" الجمعة ارجاء المنافسات حتى الرابع من أبريل المقبل، بعد إصابة مدرب أرسنال الاسباني ميكل أرتيتا وجناح تشلسي الشاب كالوم هادسون-أودوي من بين حالات أخرى، بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان للرابطة "بعد اجتماع المعنيين اليوم، تقرر بالاجماع تعليق الدوري الانكليزي بنية العودة في 4 أبريل، رهنا بالمشورة الطبية والظروف".

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وقال الرئيس التنفيذي للرابطة ريتشارد ماسترز "قبل أي شيء، نتمنى تعافي ميكل أرتيتا وكالوم هادسون-أودوي بسرعة، وجميع المصابين بفيروس كوفيد-19".

وأضاف "إزاء هذا الوضع غير المسبوق، نعمل بشكل وثيق مع الأندية، الحكومة، الاتحاد الانكليزي لكرة القدم، رابطة الدوري (اي أف أل) ويمكننا طمأنة الجميع ان صحة اللاعبين، الموظفين والمشجعين من أولوياتنا".

بدورها اشارت رابطة الدوري (إي أف أل) الى ان اجتماعا ضم جميع المعنيين أدى الى "التوافق على تأجيل الكرة المحترفة في انجلترا حتى 3 ابريل على أقرب تقدير".

ويعني تعليق كل الأنشطة الكروية المحترفة، إلغاء مباراتي منتخب انجلترا الوديتين مع إيطاليا والدنمارك في 27 و31 مارس الجاري.