شكرا لقرائتكم حقيقة مفاوضات رمضان صبحي مع الزمالك وسر عدم استمراره فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

نفى مصدر مقرب من رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي والمعار من هيدرسفيلد الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية، عن وجود اتفاق بين اللاعب وأحد مسؤولي الزمالك بالانتقال إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن يتم دفع قيمة صفقة التعاقد معه إلى النادي الإنجليزي.

ويواجه الأهلي صعوبات كبيرة في الإبقاء على رمضان صبحي جناح الفريق والمعار إليه من هيدرسفيلد حتى نهاية الموسم الجاري،بسبب طلبات ناديه المادية المبالغ فيها، وفقاً لرؤية الإدارة الحمراء.

كان الأهلي حاول جس نبض النادي الإنجليزي لشراؤه، إلا أن هيدرسفيلد وضع مبلغا مبدئيا وهو 8 ملايين يورو، من أجل الموافقة على بيع رمضان صبحي وهو رقم كبير للغاية بالنسبة لقدرات الأحمر المالية،مما يهدد إمكانية تواجد اللاعب في قلعة الجزيرة بالموسم المقبل.

ويلعب رمضان صبحى للأهلى حالياً على سبيل الإعارة من نادى هيدرسليفيد لمدة موسماً مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترلينى، بعدما سبق واستعار الأهلى اللاعب لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى.

بينما أكد مصدر داخل القلعة الحمراء أن رمضان صبحي لن يلعب في مصر لغير الأهلي وفي حالة فشل محاولات شراؤه نهائياً من نادى هدرسفيلد بسبب مغالاته المالية سينتقل اللاعب لأحدى الدوريات الأوربية الأخرى.

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كانت الأيام القليلة الماضية شهدت تردد أنباء قوية عن اقتراب رمضان صبحى من التعاقد مع نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وزادت هذه الأنباء بعدما تحدث البعض عن صعوبة شراء الأهلى اللاعب نهائياً من نادى هيدرسليفيد الإنجليزى عقب انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجارى.

وبدأت لجنة التعاقدات بالأهلي البحث مبكراً عن جناح أجنبي سوبر، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض الرحيل المتوقع لرمضان صبحي، والذي تنتهي إعارته للفريق الأحمر من هيدرسفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

كما أكد مصدر داخل إدارة الأهلي أن ناديه يرغب في التعاقد مع جناح سوبر في ظل ضعف اللاعبين المعروضين في مركز الجناح بالدوري المصري، على أن يكون رحيله على حساب الأنجولي جيرالدو جناح الفريق، والذي لا يوجد به قناعه داخل جهاز الكرة ولجنة التخطيط بالنادي، ويجد الأهلي صعوبة في الحفاظ على رمضان صبحي سواء بشرائه نهائياً من هيدرسيفيلد الإنجليزي أو تجديد إعارته للمرة الثالثة، في ظل طلب ناديه الحصول على 8 ملايين يورو لبيعه نهائياً أو 3 مليون يورو للإعارة، وهي المبالغ التي تفوق الميزانية الحمراء في الوقت الحالي.

ويغيب رمضان صبحي عن مباريات الأهلي منذ فترة كبيرة بسبب الإصابة، وهو ما أثر بشكل كبير على مستوى أداء الفريق الأحمر، نظراً لتألق العفيجي منذ بداية الموسم الحالي.

ويرغب الأهلى فى شراء رمضان صبحي نهائياً لحاجة الفريق لجهوده غير أن مُبالغة هيدرسليفيد فى مطالبه المالية قد تحول دون إتمام الصفقة الأمر الذي فتح الباب أمام تكهنات عديدة لرغبة نادي الزمالك في شراء اللاعب من النادي الإنجليزي لكنها أنباء غير صحيحة وفقاً لما أكده مسئولون فى القلعة الحمراء.