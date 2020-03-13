موعد مباراة الزمالك القادمه بعد تأجيل لقاء المصري

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمه بعد تأجيل مباراة المصري



باشر الفريق الكروي بنادي الزمالك تدريباته اليوم (الجمعة)، رغم قرار اتحاد الكرة تأجيل لقاء مباراة الفريق الأبيض أمام المصرى، الذى كان من المقرر إقامته بعد غد الأحد، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر للدوري المصري بسبب سوء الأحوال الجوية.

يأتي استئناف الزمالك تدريباته في ظل رغبة الفرنسي باتريس الاستعداد جيداً لمواجهة مصر المقاصة في الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمه بعد تأجيل مباراة المصري



وتقام مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من فعاليات الدورى الممتاز باستاد القاهرة.

موعد مباراة الزمالك القادمه بعد تأجيل مباراة المصري



وأدى لاعبو الزمالك اليوم الجمعة، فقرة تأهيلية لمدة نصف ساعة بالجرى في محيط ملعب النادى، ضمن الاستعدادات التي يخوضها الفريق لمواجهة مصر المقاصة، بعدها أدى اللاعبون بعض تدريبات الرشاقة والمرونة، بالإضافة إلى بعض تدريبات تأهيلية بالكرة من خلال تمريرات الكرة فيما بين اللاعبين وبعضهم

موعد مباراة الزمالك القادمه بعد تأجيل مباراة المصري



ووضع جهاز الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا لمحمود عبدالرحيم جنش وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عبدالغني ومحمود عبدالرازق شيكابالا لاعبو الفريق، داخل جيمانيزيوم النادي، حيث فضل الجهاز الفني عدم خوضهم التدريبات الجماعية والاكتفاء بمران الجيمانزيوم، ويأتي ذلك ضمن برنامج تدريبي محدد موضوع من قبل الجهاز الفني للاعبين لتجهيزهم للمباريات المقبلة بينما خاض ثلاثي حراس مرمى الزمالك، محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي فقرة تأهيلية خاصة تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس وعقب ذلك أدوا فقرة فنية قوية، اعتمد خلالها مدرب الحراس على تدريبهم على سرعة رد الفعل.

موعد مباراة الزمالك القادمه بعد تأجيل مباراة المصري



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في حين، عقد الفرنسى باتريس كارتيرون جلسة مع جهازه المعاون المكون من سامى الشيشينى المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد، لتعديل برنامج تدريب الفريق.

جاء اجتماع كارتيرون مع جهازه المعاون بالزمالك من أجل وضع خطة تدريب الفريق اليوم الجمعة، حيث سيخوض الأبيض مرانه على ملاعب الناشئين، كونها من النجيل الصناعى "الترتان" بسبب وجود تجمع مياه فى ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بسبب هطول الأمطار منذ الأمس بصورة مستمرة.

موعد مباراة الزمالك القادمه بعد تأجيل مباراة المصري



وشهد الاجتماع الحديث حول معدلات اللياقة البدنية إلى جانب التدريب على النواحى الفنية خاصة إن الفريق قد عاد اليوم، لاستئناف تدريباته بعدما حصل اللاعبين على راحة بالأمس عقب تأجيل لقاء الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ18 بالدورى الذى كان من المقرر إقامته أمس الخميس، قبل أن يتم تأجيل اللقاء بسبب الأحوال الجوية.

موعد مباراة الزمالك القادمه بعد تأجيل مباراة المصري



يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات فيما هُزم فى 3 لقاءات من بينهم هزيمة اعتبارية بنتيجة 2 / 0، بعدما اعتبر منُسحبًا من مواجهة الأهلى فى القمة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، فيما سجل لاعبيه 22 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا، لذا يسعى الأبيض لتحقيق الفوز فى المواجهات المقبلة لضمان الاستمرار فى المنافسة بالبطولة المحلية، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة من الأهلى والمقاولون وبيراميدز، فى المربع الذهبى هذا الموسم.