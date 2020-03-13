شكرا لقرائتكم تأجيل منافسات الدوري الإنجليزي حتى إبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، يوم الجمعة، عن تأجيل منافسات الدوري لغاية 4 إبريل بسبب فيروس كورونا.

وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للرابطة في بيان رسمي: قبل كل شيء نتمنى أن يتعافى ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، وكالوم هدسون أودوي، لاعب تشيلسي، بسرعة، وأن لا يتأثر أي شخص آخر بكورونا.

وأضاف: في هذا الوضع غير المسبوق، نحن نعمل بشكل وثيق مع أنديتنا والحكومة والاتحاد الإنجليزي، ويمكننا أن نطمئن الجميع بأن صحة وسلامة اللاعبين والموظفين والجماهير هي أولويتنا.