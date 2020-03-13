شكرا لقرائتكم "يويفا" يؤجل دوري أبطال أوروبا ويعلق مسابقاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن تأجيل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى منافسات الدوري الأوروبي.
وقال "يويفا" في بيان رسمي: بسبب انتشار فيروس كورونا والتطورات الأخيرة في أوروبا، تم تأجيل جميع مباريات مسابقات الاتحاد الأوروبي المقررة في الأسبوع المقبل.
وأضاف: يشمل القرار باقي مباريات دوري أبطال أوروبا في دور الـ 16 المقرر لها يومي 17 و18 مارس، بجانب جميع مباريات الدوري الأوروبي المقررة في 19 مارس، وجميع مباريات دوري شباب الاتحاد الأوروبي، وسيتم الإعلان عن قرارات أخرى بشأن الموعد الجديد لجميع المواجهات.
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