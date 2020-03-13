تأجيل مباريات الأسبوع المقبل من دوري ابطال اوروبا ويوروبا ليغ

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أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) الجمعة تأجيل جميع مباريات مسابقتي دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الاسبوع المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واصدر الاتحاد القاري بيانا جاء فيه "عطفا على القرارات التي اتخذتها حكومات عدة، تم تأجيل جميع مباريات مسابقات الاندية في الاتحاد الاوروبي لكرة القدم المقررة الاسبوع المقبل".

وكان الاتحاد القاري اعلن الخميس تأجيل مباراتي مانشستر سيتي الإنكليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي وضيفه ليون الفرنسي واللتين كانتا مقررتين الثلاثاء المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال.

وجاء التأجيل غداة الاعلان عن إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني بالفيروس ما دفع ناديه الى وضع لاعبيه وجهازه الفني رهن الحجر الصحي الذي يخضع له أيضا كامل أفراد ريال مدريد بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بالفيروس، ما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني الى تعليق مباريات الليغا للمرحلتين المقبلتين على الأقل.

اما المباراتان الاخريان المقررتان في اياب ثمن نهائي دوري الابطال، فتجمعان بايرن ميونيخ الالماني مع تشلسي (3-صفر ذهابا)، وبرشلونة الاسباني مع نابولي الايطالي (1-1).

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وكان الاتحاد الأوروبي دعا الخميس الى اجتماع طارئ يعقد الثلاثاء المقبل لبحث مصير مسابقات الأندية وبطولة كأس أوروبا 2020.

وأوضح الاتحاد في بيان انه سيعقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو اجتماعا "لبحث رد كرة القدم الأوروبية على تفشي الفيروس (...) في ضوء التطورات الراهنة بشأن انتشار +كوفيد-19+ على امتداد أوروبا وتبدل تقييم منظمة الصحة العالمية" التي صنّفت الفيروس الأربعاء وباء عالميا.

ومن المقرر ان يشارك في الاجتماع ممثلون لكل الاتحادات الوطنية الـ55، إضافة الى مسؤولين عن الأندية وممثلين للاعبين. ومن الاحتمالات المطروحة، إرجاء كأس أوروبا عاما واحدا حتى 2021.

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