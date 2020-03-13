الاتحاد الألماني يقترح ايقاف الدوري حتى 2 أبريل

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الجمعة، أنه سيقترح الاثنين التوقف التام لبطولتي الدرجة الأولى والثانية حتى 2 نيسان/أبريل على الأقل، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد في بيان له ان رئاسة الاتحاد ستقترح يوم الاثنين على الجمعية العمومية وقف مباريات الدوري في درجتيه الأولى والثانية بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى 2 نيسان/ابريل، بنهاية فترة الاستراحة الدولية".

وفيما يتعلق بمباريات المرحلة السادس والعشرين، المقرر اقامتها خلف أبواب موصدة من الجمعة إلى الاثنين، فإن الاتحاد يحظى راهنا برأي إيجابي من قبل السلطات الصحية.

واضاف البيان "الاتحاد والأندية على اتصال دائم بوزارة الصحة الاتحادية والسلطات المحلية (...) والقاعدة هي انه يتعين تطبيق تعليمات هذه السلطات".

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وتابع "الهدف هو إنهاء الموسم قبل الصيف دائما، لأسباب رياضية، ولكن أيضا لان إنهاء الموسم بشكل دائم من شأنه أن يعرض بعض الأندية للخطر".

وسينطوي تمديد الموسم حتى حزيران/يونيو على تأجيل أو إلغاء كأس أوروبا 2020، الذي من المقرر أن يبدأ رسميا في 12 من الشهر نفسه.

ويتوقف مصير كأس أوروبا على قرار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الذي يمكن اتخاذه الثلاثاء بالاتفاق مع الاتحادات المنضوية تحت سقف الاتحاد القاري.

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