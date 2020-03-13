تعليق مباريات الدرجتين الأولى والثانية في فرنسا "حتى اشعار اخر"

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ررت الرابطة الفرنسية لكرة القدم التعليق الفوري "وحتى اشعار اخر" لمباريات دوري الدرجتين الاولى والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كما علمت وكالة "فرانس برس" من مصادر مقربة.

وعقد مجلس ادارة الرابطة اجتماعا من خلال اتصال عبر الهاتف واقر "بالاجماع" بحسب مصادر مقربة تعليق المباريات في الدرجتين علما بان الرابطة كانت قررت في وقت سابق اقامة المباريات بلا جمهور حتى الخامس عشر من نيسان/ابريل المقبل. وكان مقررا ان تنطلق المرحلة التاسعة والعشرون الجمعة بمباراة ليون ورينس لكنها تأجلت بموجب قرار الرابطة.

وكانت الرابطة الفرنسية اعلنت قبل يومين تأجيل المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة التي كانت مقررة في الرابع من نيسان/أبريل، الى أيار/مايو، في ظل الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وباتت فرنسا ثالث دولة من البطولات الخمس الكبرى تعلق أنشطتها بعد إيطاليا التي أعلنت حكومتها الإثنين قرارا بوقف دوري كرة القدم (سيري أ) حتى الثالث من نيسان/ابريل المقبل من ضمن سلسلة اجراءات اخرى في محاولة لمكافحة تفشي هذا الوباء، واسبانيا التي حذت حذوها الخميس بعد فرض حجر صحي على كامل افراد نادي ريال مدريد اثر اصابة احد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا وقررت تعليق مباريات لا ليغا للمرحلتين المقبلتين على الاقل.

وجاء قرار الحكومة الايطالية بعد ان اوصت اللجنة الاولمبية الايطالية الاثنين بتعليق "جميع الانشطة الرياضية على جميع المستويات" حتى الثالث من نيسان/ابريل وسط التفشي المتزايد لفيروس كورونا في البلاد وطلبت من الحكومة اصدار مرسوم في هذا الصدد.

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