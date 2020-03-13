وفاة بطلة رمي الرمح التشيكية زاتوبكوفا عن 97 عاما

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توفيت التشيكية دانا زاتوبكوفا، بطلة رمي الرمح في اولمبياد 1952 وأرملة حامل اربع ذهبيات اولمبية اميل زاتوبيك، الجمعة عن 97 عاما بحسب ما أعلنت اللجنة الاولمبية التشيكية. قالت اللجنة في بيان "خسرت الرياضة التشيكية واحدة من اعظم شخصياتها". والى ذهبيتها في العاب هلسنكي الاولمبية في 1952، أحرزت زاتوبكوفا فضية اولمبياد روما 1960. سجلت عام 1958 رقما قياسيا بلغ 55,73 مترا وهي بعمر الخامسة والثلاثين. واحرزت لقب بطولة اوروبا عام 1954 و1958. ولدت زاتوبكوفا في 19 ايلول/سبتمبر 1922 وتشاركت مع زوجها الاسطورة زاتوبيك نفس يوم عيد الميلاد. وتوفي زاتوبيك، بطل سباق 10 الاف متر في اولمبياد 1948 و5 الاف و10 الاف متر والماراثون في هلسنكي 1952، في عام 2000.

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