هادسون-أودوي أول لاعب إنكليزي يصاب بفيروس كورونا

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أصبح الشاب كالوم هادسون-أودوي أول لاعب في الدوري الانكليزي لكرة القدم يصاب بفيروس كورونا المستجد، ما وضع اعضاء فريقه تشلسي في حجر صحي الخميس.

ويعزز هذا الخبر من امكانية تأجيل المرحلة المقبلة على الاقل من البريميرليغ، بعد اصابة مدرب ارسنال الاسباني ميكل ارتيتا بفيروس "كوفيد-19".

وستعقد رابطة الدوري "اجتماعا طارئا مع الاندية" الجمعة لمناقشة اقامة المباريات، وذلك بعد اعلان متابعتها نهاية الاسبوع الحالي بشكل طبيعي، فيما قال رئيس الوزراء بوريس جونسون ان حكومته تنظر في حظر الاحداث الرياضي لكن هذا الامر لن يحدث فورا.

قال اودوي في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "كما تعلمون التقطت الفيروس في الايام القليلة الماضية وقد تعافيت منه، انا اتبع التوصيات الصحية واقوم بعزل نفسي عن الجميع لمدة اسبوع، آمل في أن اراكم في وقت قريب والعودة الى ارض الملعب في أقرب فرصة".

وقال النادي اللندني في بيان "جاءت نتيجة فحص لاعب تشلسي كالوم هادسون-أودوي ايجابية لفيروس كورونا هذا المساء".

تابع "سيقوم افراد تشلسي الذين كانوا على اتصال قريب باللاعب في مبنى فريق الرجال بعزل أنفسهم بما يتوافق مع الارشادات الصحية الحكومية".

أضاف "يتضمن ذلك كامل افراد فريق الرجال، الجهاز التدريبي وعددا من الموظفين".

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وقال نادي غرب لندن انه سيناقش مبارياته المقبلة وأولها على ارض استون فيلا الاحد مع مسؤولي رابطة الدوري الجمعة.

وكانت مباراتا ارسنال مع مانشستر سيتي الاربعاء الماضي ورحلته الى ارض برايتون السبت قد تأجلتا بسبب الفيروس.

وعانى هادسون أدودي أعراض الرشح صباح الاثنين وبقي بعيدا عن النادي مذذاك الوقت. وتبين الخميس اصابته بالفيروس. وقال النادي انه برغم اصابة الجناح البالغ 19 عاما، الا انه "بحال جيدة ويتطلع للعودة الى التمارين في أسرع وقت".

كما كشف الايرلندي الشمالي براندن رودجرز مدرب فريق ليستر سيتي الخميس أن عددا من لاعبي فريقه ظهرت عليهم أعراض إصابة فيروس كورونا وتم "إبعادهم" عن زملائهم.

ونقل حساب ليستر على موقع "تويتر" عن رودجرز قوله في مؤتمره الصحافي عشية المباراة إن تعطيل مباريات الدوري الممتاز سيكون "مؤسفا"، لكن الأولوية تبقى للظروف الصحية.

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