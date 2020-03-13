يوفنتوس يستهدف التعاقد مع هاري كين لتشكيل ثنائي هجومي مع رونالدو

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تأمل ادارة نادي يوفنتوس متصدر الدوري الايطالي في الحصول على توقيع المهاجم الانكليزي هاري كين هداف نادي توتنهام هوتسبيرز خلال سوق الانتقالات الصيفية التي تعقب نهاية الموسم الرياضي .

وقالت صحيفة توتو سبورت الايطالية إن كين يتواجد ضمن لائحة مصغرة تضم اسماء اللاعبين الذين حددهم النادي للتعاقد معهم في الميركاتو الصيفي و كين على رأس المهاجمين كون اليوفي يريده ان يشكل مع البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائيا هجوميا ضارب ويرى فيه كريم بن زيمة الذي شكل مع رونالدو ثنائيا هجوميا فعالا في ريال مدريد على مدار سنوات.

ويراهن مسؤولو يوفنتوس على فشل توتنهام هوتسبيرز في التأهل لمسابقة دوري ابطال اوروبا لتسهيل اقناعه بالانتقال الى النادي على الرغم من تراجع مستواه بعدما تعرض لإصابات متتالية قلصت كثيرا من ظهوره مع الفريق اللندني.

و حسب الصحيفة، فإن لائحة المطلوبين تضم الى جانب هاري كين كلا من الارجنتيني ماورو ايكاردي لاعب الانتير المعار الى باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم و المرشح للعودة الى ايطاليا بعد فترة الاعارة بعدما كان مرشحا للانتقال مباشرة الى اليوفي الصيف المنصرم. مثلما تضم اسم الالماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيغ الالماني و البرازيلي جابرييل خيسوس لاعب مانشستر سيتي.

ورغم تواجد رونالدو و باولو ديبالا وغونزالو هيجوايين إلا ان ادارة يوفنتوس ترى في تدعيم الخط الهجومي بأسماء متميزة ضروريا لتعزيز فرصه في الحفاظ على مكانته المحلية وتقوية صفوفه للتنافس على اللقب القاري لدوري ابطال اوروبا خاصة ان رحيل هيجوايين وديبالا هذا الصيف غير مستبعد.