الويفا يدرس تأجيل امم اوروبا إلى صيف عام 2020 بسبب فيروس كورونا

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يدرس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم تأجيل نهائيات بطولة امم اوروبا 2020 الى صيف العام الموالي 2021 بسبب تفشي وباء كورونا المستجد الذي يعرف انتشارا سريعا وواسعا في العديد من البلدان الاوروبية بما فيها البلدان ال12 التي ستحتضن البطولة في الفترة بين الثاني عشر يونيو و الثاني عشر يوليو من الصيف القادم.

ووفقا لما اوردته تقارير اعلامية، فإن اقتراح تأجيل اليورو كان بعد نداء من قبل ستة اتحادات وطنية ترى في التأجيل دعما لجهود الحكومات في التصدي للكورونا خاصة بعد قرارات مشابهة بإلغاء او تعليق تظاهرات رياضية عديدة، فضلا عن اقامة مباريات عدة من دون حضور الجماهير في وقت ان ايطاليا علقت الدوري بمختلف درجاته .

وتعتبر ايطاليا البلد الاوروبي الاكثر تعرضا لكورونا من ضمن البلدان ال12 التي ستستضيف البطولة القارية.

ونفى الويفا تلقيه طلبا رسميا من قبل أي اتحاد من الاتحادات الوطنية الاوروبية لتأجيل اليورو مبديا اصراره على مواصلة الجهود لإقامة البطولة في موعدها غير انه قرر تشكيل فوج عمل لمتابعة المستجدات ومن بين الاحتمالات العملية التي قد يلجأ اليها الويفا في هذا السياق هي نقل مباريات البطولة للبلدان الاقل تعرضا لكورونا مع اقامتها في نفس التاريخ المحدد لها سلفا.

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ويتواجد العديد من الهيئات الرياضية في موقف حرج بشأن تأجيل العديد من الفعاليات الرياضية المقررة في روزنامة العام الحالي ، ففضلا عن الاتحاد الاوروبي و امم اوروبا هناك ايضا اللجنة الاولمبية الدولية التي تدرس كيفية التعاطي مع اولمبياد طوكيو اتي ستقام شهر اغسطس المقبل في اليابان وهناك كوبا اميركا في الارجنتين وكولومبيا شهري يونيو و يوليو ومباريات تصفيات امم افريقيا التي تستأنف هذا الشهر.

ويطرح تأجيل مثل هذه الاحداث او الغاؤها اشكالا كبيرا يتعلق بالأضرار التي يمكن ان يلحقها بالرعاة و ايضا بالروزنامة السنوية التي يصعب عليها تحمل المزيد من الضغوط .

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