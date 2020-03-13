شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتلقى خطاباً من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الأهلى خطاباً رسميا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام إنبى التى كان مُقرراً لها السابعة والنصف من مساء غد السبت، والمؤجلة من الجولة الـ14 للدورى الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية، وأخطر اتحاد الكرة الأهلى بأن الموعد الجديد لمباراة الفريق أمام إنبى سيتم تحديده لاحقاً.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى مواجهة أمام سموحة، وهى التى كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصار متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004-2005.

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كان النادى الأهلى قد أعلن عبر لسان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي اعتذار النادي عن عدم استقبال أعضائه اليوم حرصًا على سلامتهم بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة شديدة وأضاف أن القرار يشمل فروع الأهلي الثلاثة لتأمين سلامة الجميع وسوف يكون هناك تقييم للموقف خلال الساعات القادمة وتابع: "عندما يتوفر المناخ المناسب ولا تكون هناك اية خطورة على الأعضاء سيتم الاعلان عن استقبالهم في الفروع الثلاثة في الوقت الذي يريدونه بما يتفق مع المواعيد الثابتة المقررة من ادارة النادي في السابق".

وتمنى المدير التنفيذى للأهلى، السلامة لكل ابناء الوطن وأن تمر هذه العاصفة على خير وتنعم مصر بالأمن والأمان دائما وكان نادى الزمالك قد اتخذ أيضاً قراراً بعدم استقبال اعضاؤه اليوم الخميس وغداً الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.