رسميًا.. إيقاف النشاط في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي ليفربول اليوم الجمعة، إيقاف النشاط الرياضي بعد إعلان رابطة الدوري الإنجليزي تعليق المسابقات المحلية.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" اتخذت قرارًا صباح اليوم بتأجيل مباريات الدوري لمدة ثلاثة أسابيع أي حتى الرابع من الشهر المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما جاء في الموقع الرسمي لليفربول، فإن إدارة النادي الإنجليزي قررت إيقاف النشاط مؤقتًا على ملعب تدريب ميلوود "مقر تدريبات ليفربول" بعد قرار رابطة الدوري الإنجليزي.

وأضاف :"الفريق خاض تدريبًا اليوم كالمعتاد لكن سيتم منح اللاعبين برامج فردية لمتابعتها خلال هذه الفترة".

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وأنهى :"سيعمل ليفربول مع الفريق الطبي بالنادي والسلطات الأخرى ذات الصلة لمراقبة الوضع وتحديد موعد للعودة إلى ميلوود لإعطاء الفريق أفضل فرصة للتحضير للمسابقة المحلية".

وكان من المفترض أن يواجه ليفربول خصمه وغريمه إيفرتون مساء الإثنين المقبل ضمن قمة الأسبوع الـ30 من الدوري الإنجليزي قبل أن يتخذ قرار التأجيل.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول خصمه مانشستر سيتي بعد عودة النشاط الرياضي حيث ستقام المباراة على ملعب "الاتحاد" وتحديدًا في الخامس من الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام آرسنال في إطار المرحلة الـ28.