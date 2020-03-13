مران الزمالك.. تأهيل جمعة.. واجتماع بين كارتيرون ومعاونيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الجمعة، مرانًا على ملعب النادي استعدادًا لاستئناف المباريات المقبلة بالدوري بعد عودته من الراحة التي حصل عليها أمس.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الزمالك شهد عقد باتريس كارتيرون جلسة مع معاونيه سامي الشيشيني المدرب العام، وأمير عبدالعزيز المدرب، وضع خلالها خطة التدريب، اعقبه وضع كارتيرون برنامجًا تدريبيا خاصًا للاعبي الفريق على هامش المران.

وخضع عبدالله جمعة لاعب الزمالك لفقرة تأهيلية خاصة على هامش المران المقام بملعب النادي.

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وخاض جمعة فقرة جري حول الملعب، وأداء بعض التدريبات التأهيلية بصحبة زملائه وعقب ذلك فضّل الجهاز استكمال اللاعب المران بجيمانيزيوم النادي.

وقاد عمرو عبد السلام مدرب الحراس تدريبًا خاصة لثلاثي حراسة مرمى الزمالك، اعقبه قيام الثلاثي بفقرة فنية قوية، اعتمد خلالها مدرب الحراس على تدريبهم على سرعة رد الفعل.

وفي سياق متصل، وضع الجهاز الفني للزمالك برنامجًا تدريبيًا خاصًا لمحمود عبدالرحيم "جنش" وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عبدالغني ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعبو الفريق، داخل جيمانيزيوم.

وفضّل الجهاز الفني للزمالك عدم خوضهم التدريبات الجماعية ، والاكتفاء بمران الجيم بصالة النادي.