محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: أجرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفيًا بعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية. وبحسب حساب "رئاسة مجلس الوزراء المصري" عبر "فيسبوك" فإن لا يوجد نية لتأجيل الدوري لكرة القدم لأجل غير مسمى كما أشيع. Advertisements وزير الرياضة أكد أن النشاط الرياضي قائم بدون تجمع أو تواجد جماهيري كثيف وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق وتحديدًا يوم الثلاثاء الماضي إقامة باقي مباريات الدوري بدون حضور جماهيري حتى إشعار آخر. جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري أصدر قرارًا اليوم الجمعة أعلن من خلاله تأجيل مباراتي الأهلي أمام إنبي والزمالك ضد المصري البورسعيدي على خلفية سوء الأحوال الجوية.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة واتحاد الكرة يردان.. هل يتم تأجيل الدوري لأجل غير مسمى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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