نجم يوفنتوس ينفي إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

نفى الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، شائعات إصابته بفيروس كورونا، والتي ترددت عبر التقارير الصحفية في الساعات الماضية.

وقال ديبالا في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الجمعة: "مرحباً بالجميع، أردت أن أؤكد أنني بخير وأنني في عزل صحي الآن، شكراً لكم جميعاً على الرسائل وأتمنى أن تكونوا بخير".

وأعلن يوفنتوس مساء الأربعاء الماضي إصابة مدافعه الإيطالي دانييلي روجاني بفيروس كورونا، مما جعل النادي يتخذ قرارا بوضع 121 فردا من اللاعبين والموظفين والعمال في الحجر الصحي.

يُذكر أنه تم إيقاف النشاط الكروي في إيطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا، كذلك تم تأجيل باقي مباريات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث كان من المقرر أن يلاقي يوفنتوس فريق ليون الفرنسي.