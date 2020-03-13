رسميا.. تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك بسبب الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا تأجيل المباراتين المقبلتين للأهلي والزمالك أمام إنبي والمصري على الترتيب في بطولة الدوري المصري الممتاز، واللتين كانتا مقررا لهما يوما السبت والأحد المقبلين.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي صباح اليوم الجمعة: "نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار سوء حالة الطقس، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل المباريات التي تقام يومي غدا السبت وبعد غد الأحد ضمن مسابقة الدوري الممتاز حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة".

وأضاف: "من المقرر أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة فيما بعد".

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وكان نادي إنبي طلب تأجيل مباراته أمام الأهلي بسبب سوء الأحوال الجوية، التي حالت دون إجراء الفريق تدريباته أمس الخميس.

وقررت لجنة المسابقات في وقت سابق تأجيل أربع مباريات ضمن الجولة الـ18 في الدوري المصري، كان مقررا إقامتهم اليوم الخميس، بسبب سوء حالة الطقس، وهم الاتحاد السكندري والزمالك، نادي مصر والإنتاج الحربي، مصر المقاصة وأسوان، وحرس الحدود والمصري.

كما قررت لجنة مسابقات القسم الثاني أمس الخميس تأجيل مباريات الجولة الـ18، التي كان مقررًا إقامتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، لمدة أسبوع بعد أن حالت الظروف الجوية الحالية دون تجهيز الفرق المشاركة بالشكل الكافي.

يُذكر أن الأهلي تعادل في مباراته الأخيرة أمام سموحة (1-1) يوم الأربعاء الماضي، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب من 17 مباراة، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 16 مباراة.