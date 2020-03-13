رسميا.. تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل مباريات بريميرليج لمدة ثلاثة أسابيع حتى الرابع من شهر إبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في تعليق جميع المنافسات الرياضية في إنجلترا: بريميرليج، تشامبيونشيب، دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية.

وقالت الرابطة في بيان رسمي لها اليوم الجمعة: "تقرر بالإجماع تعليق الدوري الإنجليزي حتى 4 أبريل، طبقا للنصائح الطبية والوضع القائم في ذلك الوقت".

وصرح ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للرابطة: "قبل كل شيء نتمنى أن يتعافي ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، وكالوم هدسون أودوي، لاعب تشيلسي، بسرعة، وأن لا يتأثر أي شخص آخر بكورونا".

وأضاف: "في هذا الوضع غير المسبوق، نحن نعمل بشكل وثيق مع أنديتنا والحكومة والاتحاد الإنجليزي، ويمكننا أن نطمئن الجميع بأن صحة وسلامة اللاعبين والموظفين والجماهير هي أولويتنا".

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وأشارت الرابطة إلى أنها ستعلن المزيد من التحديثات الأخرى في الوقت المناسب.

كذلك تقرر تأجيل جميع المباريات التابعة للرابطة ومباريات كرة القدم للسيدات، ومباراتي المنتخب الإنجليزي الوديتين اللتين كانتا مقررتين أمام الدنمارك وإيطاليا أواخر مارس الجاري.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت الحكومة الإنجليزية عن خطط لتكثيف جهودها لاحتواء فيروس كورونا الذي لا يزال يهدد الأرواح ويسبب اضطرابًا حول العالم.

وثبتت إصابة كل من ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، وكالوم هودسون أودوي، لاعب تشيلسي، بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ظهور أعراضه على أحد اللاعبين في إيفرتون، إلى جانب تواجد 3 لاعبين من ليستر سيتي في الحجر الصحي.

يذكر أن ليفربول يحتاج فقط إلى 6 نقاط من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي (2019-20) حيث يحتل حاليا صدارة الترتيب بـ82 نقطة من 29 مباراة قبل تسع جولات من إسدال الستار على المسابقة المحلية، ويتفوق الريدز بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي حصد 57 نقطة من 28 لقاء.